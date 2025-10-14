itinisère

Infos transport en commun : L.T70 : modification horaire du 9 au 14 octobre

Perturbation

Jusqu'au 14/10/2025 - Cars Région

Du jeudi 9 octobre au mardi 14 octobre 2025

 

En raison de travaux, la route Départementale 43a, route du Col du Sabot, sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Le départ à 8h02 de Le Bourg-d’Oisans → Vaujany sera retardé de 40 minutes et partira à 8h42.

 

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T70 (TAD T71) BRG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Région

    vers VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)
