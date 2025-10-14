Jusqu'au 14/10/2025 - Cars Région

Du jeudi 9 octobre au mardi 14 octobre 2025

En raison de travaux, la route Départementale 43a, route du Col du Sabot, sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Le départ à 8h02 de Le Bourg-d’Oisans → Vaujany sera retardé de 40 minutes et partira à 8h42.

Merci de votre compréhension