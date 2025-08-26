Infos transport en commun : L.T70 : départs non effectués mardi 26 août
Perturbation
Le mardi 26 août 2025
Services supprimés
En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, les services suivants seront supprimés :
✓ Le départ de 14h02 de Bourg-d'Oisans vers Vaujany
✓ Le départ de 14h25 de Vaujany vers Bourg-d'Oisans
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T70 (TAD T71) BRG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Régionvers VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)