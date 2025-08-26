itinisère

Date d'impression : 11/08/2025

Infos transport en commun : L.T70 : départs non effectués mardi 26 août

Perturbation

Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025
Services supprimés

 

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, les services suivants seront supprimés :

✓ Le départ de 14h02 de Bourg-d'Oisans vers Vaujany

✓ Le départ de 14h25 de Vaujany vers Bourg-d'Oisans

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T70 (TAD T71) BRG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Région

    vers VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)
