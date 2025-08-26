Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025

Services supprimés

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, les services suivants seront supprimés :

✓ Le départ de 14h02 de Bourg-d'Oisans vers Vaujany

✓ Le départ de 14h25 de Vaujany vers Bourg-d'Oisans

Merci de votre compréhension