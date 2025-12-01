Infos transport en commun : L.T66: arrêts non desservis le 14 décembre de 11h à 19h
Perturbation
Le dimanche 14 décembre 2025
En raison de l’organisation du marché de Noël sur la commune de Autrans-Méaudre en Vercors, plusieurs rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Charpichon », « Les Jarrands », « Les Gorges », « Les Morets » et « Méaudre Place » ne pourront être desservis et seront reportés aux arrêts « Méaudre Piscine » ou « Font Noir », entre 11h00 et 19h00.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T66 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Cars Régionvers LANS EN VERCORS
vers VILLARD DE LANS