Infos transport en commun : L.T66 : arrêts non desservis du vendredi 3 au dimanche 5 octobre
Perturbation
Le vendredi 3 octobre 2025, de 14h00 à 17h00
Le samedi 4 octobre 2025, de 8h à 17h30
Le dimanche 5 octobre 2025, de 8h à 17h, dans le sens Villard-de-Lans / Lans-en-Vercors
En raison de l’organisation du Championnat de France de ski de fond d’été sur la commune de Autrans-Méaudre en Vercors, les arrêts « Les Franques », « Les Vernes », « Truite Carrefour D.106C », « Thorenas » et « Les Dollys » ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Méaudre Piscine » et « Autrans Village ».
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T66 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Cars Régionvers LANS EN VERCORS
- LES DOLLYS AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
- THORENAS AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
- TRUITE CARREFOUR D.106C AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
- LES VERNES AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
- LES FRANQUES AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
- LES FRANQUES AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
- LES VERNES AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
- TRUITE CARREFOUR D.106C AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
- THORENAS AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
- LES DOLLYS AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS