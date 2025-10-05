itinisère

Infos transport en commun : L.T66 : arrêts non desservis du vendredi 3 au dimanche 5 octobre

Perturbation

Jusqu'au 05/10/2025 - Cars Région

Le vendredi 3 octobre 2025, de 14h00 à 17h00
Le samedi 4 octobre 2025, de 8h à 17h30
Le dimanche 5 octobre 2025, de 8h à 17h, dans le sens Villard-de-Lans / Lans-en-Vercors

En raison de l’organisation du Championnat de France de ski de fond d’été sur la commune de Autrans-Méaudre en Vercors, les arrêts « Les Franques », « Les Vernes », « Truite Carrefour D.106C », « Thorenas » et « Les Dollys » ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Méaudre Piscine » et « Autrans Village ».

 

Merci de votre compréhension.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T66 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Cars Région

    vers LANS EN VERCORS
    • LES DOLLYS AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    • THORENAS AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    • TRUITE CARREFOUR D.106C AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    • LES VERNES AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    • LES FRANQUES AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    vers VILLARD DE LANS
    • LES FRANQUES AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    • LES VERNES AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    • TRUITE CARREFOUR D.106C AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    • THORENAS AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    • LES DOLLYS AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
