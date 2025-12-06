itinisère

Infos transport en commun : L.T66: arrêt "Autrans Village" non desservi le 6 décembre de 7h30 à 16h

Perturbation

Jusqu'au 06/12/2025 - Cars Région

Le samedi  6 décembre de 07h30 à 16h00

En raison de l’organisation de la manifestation sportive Festitrail 2025 sur la commune de Autrans-Méaudre en Vercors, l'arrêt « Autrans Village » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Voie Parking », de 07h30 à 16h00.

 

Merci de votre compréhension.

