Jusqu'au 06/12/2025 - Cars Région

Le samedi 6 décembre de 07h30 à 16h00

En raison de l’organisation de la manifestation sportive Festitrail 2025 sur la commune de Autrans-Méaudre en Vercors, l'arrêt « Autrans Village » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Voie Parking », de 07h30 à 16h00.

Merci de votre compréhension.