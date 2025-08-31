Infos transport en commun : L.T66 : arrêt "Autrans Village" non desservi dimanche 31 août
Perturbation
Le dimanche 31 août 2025
Arrêt "Autrans Village" non desservi
En raison de l'organisation de la Foire à l'ancienne sur la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, l'arrêt "Autrans Village" à AutransMéaudre-en-Vercors ne sera pas desservi.
Merci de vous reporter sur l'arrêt "Voie Parking" à Autrans-Méaudre-en-Vercors.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T66 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Cars Régionvers LANS EN VERCORS