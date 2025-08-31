Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Le dimanche 31 août 2025

Arrêt "Autrans Village" non desservi

En raison de l'organisation de la Foire à l'ancienne sur la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, l'arrêt "Autrans Village" à AutransMéaudre-en-Vercors ne sera pas desservi.

Merci de vous reporter sur l'arrêt "Voie Parking" à Autrans-Méaudre-en-Vercors.

Merci de votre compréhension.