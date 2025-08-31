itinisère

Infos transport en commun : L.T66 : arrêt "Autrans Village" non desservi dimanche 31 août

Le dimanche 31 août 2025
Arrêt "Autrans Village" non desservi

En raison de l'organisation de la Foire à l'ancienne sur la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, l'arrêt "Autrans Village" à AutransMéaudre-en-Vercors ne sera pas desservi.

Merci de vous reporter sur l'arrêt "Voie Parking" à Autrans-Méaudre-en-Vercors.

 

Merci de votre compréhension.

  • Car T66 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Cars Région

    vers LANS EN VERCORS
    • AUTRANS VILLAGE AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    vers VILLARD DE LANS
    • AUTRANS VILLAGE AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
