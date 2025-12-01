Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

Du lundi 27 octobre 2025 jusqu’à fin des travaux

En raison des travaux de requalification de la place du 4 Avril 1929 sur la commune de Saint-Nizier-Du-Moucherotte, l’accès à la place est fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Le Village » est provisoirement déplacé comme indiqué sur le plan ci-dessous :

Merci de votre compréhension