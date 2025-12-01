itinisère

Infos transport en commun : L.T65 VIL08 :arrêt "Le Village" à St-Nizier-Du-Moucherotte déplacé dès le 27 oct

Perturbation

Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

Du lundi 27 octobre 2025 jusqu’à fin des travaux

 

En raison des travaux de requalification de la place du 4 Avril 1929 sur la commune de Saint-Nizier-Du-Moucherotte, l’accès à la place est fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

  • L’arrêt « Le Village » est provisoirement déplacé comme indiqué sur le plan ci-dessous :

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIL08 ST NIZIER-LANS EN V.-VILLARD DE LANS Cars Région

    vers VILLARD DE LANS
    vers LANS EN VERCORS / SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE

  • Car T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
