itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 19/03/2026

Infos transport en commun : L.T65 : arrêt définitif "Le Village" à St-Nizier-du-Moucherotte dès le 8 avril

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

A compter du 8 avril 2026

À la suite de l’achèvement des travaux de requalification de la place du 4 Avril 1929 sur la commune de Saint‑Nizier‑du‑Moucherotte, la circulation est à nouveau ouverte sur le tronçon concerné de la RD106.

L'arrêt « Le Village » est désormais desservi à son nouvel emplacement, accessible dans les deux sens de circulation.

l-t65-arret-le-village-desservi-a-son-nouvel-emplacement-des-le-8-avril-.JPG

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
Voir toutes les infos trafic