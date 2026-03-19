Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

A compter du 8 avril 2026

À la suite de l’achèvement des travaux de requalification de la place du 4 Avril 1929 sur la commune de Saint‑Nizier‑du‑Moucherotte, la circulation est à nouveau ouverte sur le tronçon concerné de la RD106.

L'arrêt « Le Village » est désormais desservi à son nouvel emplacement, accessible dans les deux sens de circulation.

Merci de votre compréhension