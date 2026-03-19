Infos transport en commun : L.T65 : arrêt définitif "Le Village" à St-Nizier-du-Moucherotte dès le 8 avril
Perturbation
A compter du 8 avril 2026
À la suite de l’achèvement des travaux de requalification de la place du 4 Avril 1929 sur la commune de Saint‑Nizier‑du‑Moucherotte, la circulation est à nouveau ouverte sur le tronçon concerné de la RD106.
L'arrêt « Le Village » est désormais desservi à son nouvel emplacement, accessible dans les deux sens de circulation.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS