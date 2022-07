Jusqu'au 15/07/2022 - Cars Région

Le vendredi 15 juillet 2022

Tour de France

Perturbations importantes

En raison du passage de la 13ème étape du Tour de France en Isère et de la fermeture des routes, les lignes seront fortement perturbées.

Entre 10h00 et 16h00, les deux lignes T64 et T65 seront regroupées et passeront par Saint-Nizier-du-Moucherotte. Merci de vous reporter aux horaires de passage de la ligne T64.

Les services suivants de la T65 sont supprimés :

✓ Départ de 12h12 de Grenoble

✓ Départ de 13h05 de Lans-en-Vercors

Aussi, les départs et arrivées se feront à l'arrêt "Le Prisme" de Seyssins, exceptionnellement desservi sur les horaires suivants :

Sens Villard-de-Lans→Grenoble : départs de 10h45, 12h50 et 15h10

Sens Grenoble→Villard-de-Lans : départs de 10h10, 12h30, 14h40

Aussi, des retards sont également à prévoir.

Merci de votre compréhension