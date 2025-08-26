Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025

Services modifiés

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, la ligne sera perturbée :

✓ Le départ de 15h00 de Grenoble vers Corrençon-en-Vercors sera supprimé.

✓ Le départ de 15h10 de Villard-de-Lans vers Grenoble est retardé de 30 minutes et partira à 15h40.

Merci de votre compréhension