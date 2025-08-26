itinisère

Infos transport en commun : L.T64 : services modifiés mardi 26 août

Perturbation

Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025
Services modifiés

 

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, la ligne sera perturbée :

✓ Le départ de 15h00 de Grenoble vers Corrençon-en-Vercors sera supprimé.

✓ Le départ de 15h10 de Villard-de-Lans vers Grenoble est retardé de 30 minutes et partira à 15h40.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T64 CORRENCON EN VERCORS-GRENOBLE via ENGINS Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers CORRENCON EN VERCORS / VILLARD DE LANS
