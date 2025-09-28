itinisère

Infos transport en commun : L.T64 : Ajustements d’horaires de départ

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

A compter du 6 octobre 2025.

Ajustements d’horaires de départ pour une meilleure répartition des services du matin et le maintien de correspondance.

 Le départ de 7h00 de Villard-de-Lans « Gare routière » est décalé à 7h20.  Le départ de 17h35 de Corrençon-en-Vercors « Clos de la Balme est avancé à 17h30 » les weekends et jours fériés.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T64 CORRENCON EN VERCORS-GRENOBLE via ENGINS Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers CORRENCON EN VERCORS / VILLARD DE LANS
