Infos transport en commun : L.T64 : Ajustements d’horaires de départ
Perturbation
A compter du 6 octobre 2025.
Ajustements d’horaires de départ pour une meilleure répartition des services du matin et le maintien de correspondance.
Le départ de 7h00 de Villard-de-Lans « Gare routière » est décalé à 7h20. Le départ de 17h35 de Corrençon-en-Vercors « Clos de la Balme est avancé à 17h30 » les weekends et jours fériés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T64 CORRENCON EN VERCORS-GRENOBLE via ENGINS Cars Régionvers GRENOBLE
vers CORRENCON EN VERCORS / VILLARD DE LANS