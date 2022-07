Jusqu'au 15/07/2022 - Cars Région

Le vendredi 15 juillet 2022

Tour de France

Perturbations importantes

En raison du passage de la 13ème étape du Tour de France en Isère et de fermetures de routes, la ligne T62 sera fortement perturbée.

La ligne fera son terminus/tête de ligne à Saint-Egrève à l'arrêt "Cap 38" sur les départs de :

• Grenoble à 11h25 soit un départ à 11h36 de "Cap 38"

• Grenoble à 14h16 soit un départ à 14h27 de "Cap 38"

• Saint-Marcellin de 12h39 avec un terminus à "Cap 38"

Une correspondance avec le Tram E pourra se faire, en dehors des coupures de celui-ci.

Aussi, plusieurs communes ne pourront être desservies. Les services iront directement de l'arrêt "Cap 38" à Saint-Egrève à l'arrêt "Coopérative noix " de Vinay, via l'A49. Les arrêts intermédiaires ne seront pas desservis. Attention, l'arrêt "San Marino" à Saint-Egrève ne sera pas desservi non plus. Des retards sont également à prévoir.

Merci de votre compréhension