Jusqu'au 15/12/2025 - Cars Région

Les vendredi 12 décembre et lundi 15 décembre 2025, de 7h à 18h

En raison de travaux de réfection de chaussée sur la commune de Moirans, la rue de la République sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région

Les arrêts « Saint-Jacques » et « Parc de la Grille » ne pourront être desservis et seront reportés aux arrêts « Chalet » (exceptionnellement desservi) et « Chorot Pompiers », uniquement dans le sens Saint-Marcellin/Grenoble

Des retards seront également possibles du fait de la déviation

Merci de votre compréhension