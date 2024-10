Jusqu'au 31/10/2024 - Cars Région

Les mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2024

De 07h30 à 19h00

Arrêts "Saint-Jacques" et "Parc de la Grille" à Moirans non desservis

Dans le sens St-Marcellin -> Grenoble

En raison de travaux sur la commune de Moirans, les arrêts "SaintJacques" et "Parc de la Grille" ne seront pas desservis uniquement dans le sens St-Marcellin -> Grenoble.

Merci de vous reporter sur les arrêts "Chorot Pompiers" ou "Chalet" à Moirans (exceptionnellement desservi).

Merci de votre compréhension.