Jusqu'au 07/12/2025 - Cars Région

Le dimanche 07 décembre 2025

En raison de l’organisation du marché de Noël sur la commune de Vinay, les arrêts « Mairie » et « Croix de Perpignan Gare » ne seront pas desservis sur le départ de Saint-Marcellin à 17H20. Merci de vous reporter sur les arrêts « Piscine » ou « coopérative Noix » à Vinay

Merci de votre compréhension.