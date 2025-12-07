itinisère

Infos transport en commun : L.T62 : arrêts non desservis dimanche 7 décembre

Perturbation

Jusqu'au 07/12/2025 - Cars Région

Le dimanche 07 décembre 2025

En raison de l’organisation du marché de Noël sur la commune de Vinay, les arrêts « Mairie » et « Croix de Perpignan Gare » ne seront pas desservis sur le départ de Saint-Marcellin à 17H20. Merci de vous reporter sur les arrêts « Piscine » ou « coopérative Noix » à Vinay

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

