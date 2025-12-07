Infos transport en commun : L.T62 : arrêts non desservis dimanche 7 décembre
Perturbation
Le dimanche 07 décembre 2025
En raison de l’organisation du marché de Noël sur la commune de Vinay, les arrêts « Mairie » et « Croix de Perpignan Gare » ne seront pas desservis sur le départ de Saint-Marcellin à 17H20. Merci de vous reporter sur les arrêts « Piscine » ou « coopérative Noix » à Vinay
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
- MAIRIE VINAY
- CROIX PERPIGNAN GARE VINAY
- MAIRIE VINAY