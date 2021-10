Jusqu'au 27/10/2021 - Cars Région

Le mercredi 27 octobre 2021

De 8h30 à 10h30

Arrêts "Coopérative Noix", "Croix Perpignan Gare", "Champs de Mars" et "Mairie"

Non desservis

En raison de travaux sur la commune de Vinay, les arrêts "Coopérative Noix", "Croix Perpignan Gare", "Champs de Mars" et "Mairie" et ne seront pas desservis le mercredi 27 octobre 2021 entre 8h30 et 10h30.

Merci de vous reporter aux arrêts "Piscine" et "L'Allégrerie" à Vinay.

Merci de votre compréhension