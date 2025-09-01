itinisère

Infos transport en commun : L.T62 : arrêt "Mairie" non desservi à Vinay du 29 août au 1er septembre

Perturbation

Jusqu'au 01/09/2025 - Cars Région

Du vendredi 29 août 2025 18h30 au lundi 01 septembre 2025 fin de service 
Arrêt "Mairie" non desservi et arrêt "Croix de Perpignan" déplacé

 

Du vendredi 29 août 18h30 au lundi 01 septembre 2025 fin de service, en raison de la fête de la Rosière sur la commune de Vinay l'arrêt "Mairie" ne sera pas desservi.

Merci de vous reporter sur les arrêts "Piscine" ou "Croix Perpignan Gare" à Vinay. 

Attention, l'arrêt "Croix de Perpignan" est déplacé de quelques mètres au niveau du garage Citroën, après le rond-point en direction de l'Albenc.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT MARCELLIN
