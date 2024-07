Jusqu'au 26/09/2024 - Cars Région

À partir du lundi 29 Juillet 2024 et pour une durée indéterminée

Arrêts "Route de St-Gervais", "Le Regonfle", "Route de La Rivière", "La Renaudière" non desservis et arrêts "Le Martinet" et "Route de Saint Gervais" déplacés

En raison d'un éboulement sur la commune de La Rivière, les arrêts "Le Regonfle", "Route de La Rivière" et "La Renaudière" ne seront pas desservis.

L'arrêt "Le Martinet" sera déplacé sur l'arrêt "Pharmacie" (exceptionnellement desservi).

L'arrêt "Route de St-Gervais", sera déplacé sur la RD35 au croisement de la rue de la révérence.

Aussi, des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension.