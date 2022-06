Jusqu'au 07/07/2022 - Cars Région

Dès mercredi 25 mai 2022

En raison d'un sureffectif, les clients montant aux arrêts "Place du Château" et "Avenue de l'Europe" au Grand-Lemps en direction de Voiron le mercredi à 6h54 et 6h56 sont invités à se reporter sur la ligne VOI07 qui dessert ces arrêts à 6h55 et 6h57.

La ligne VOI07 a pour terminus l'arrêt "Brameret" à Voiron.

Une correspondance est possible à 7h36 et 7h40 avec la ligne VO51 du Pays Voironnais vers la gare routière Nord.

Merci de votre compréhension