Jusqu'au 10/11/2022 - Cars Région

Le mercredi 09 novembre à partir de 19h00 et le jeudi 10 novembre 2022 toute la journée

Arrêts "Pôle de Vouise" et "Centre Social" à Voiron non desservis

En raison de l'organisation de la Foire de la St-Martin sur la commune de Voiron, les arrêts "Pôle de Vouise" et "Centre Social" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Gare Routière Sud" à Voiron.

Aussi, des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension.