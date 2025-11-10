Infos transport en commun : L.T56 et VOI04 : modification ligne lundi 10 novembre
Perturbation
Lundi 10 novembre 2025
En raison de l’organisation de la foire de la Saint Martin sur la commune de Voiron :
- Les arrêts « Pôle de Vouise » et « Centre Social » ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « Gare Routière Sud ». •
- Des retards seront à prévoir.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
VOI04 LA COTE ST ANDRE-LE GRAND LEMPS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)