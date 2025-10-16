Infos transport en commun : L.T56, CSA03, VOI04 et VOI07 : arrêt « L’Hôpital » déplacé dès lundi 20 octobre
Perturbation
A compter du lundi 20 octobre
L’arrêt « L’Hopital » au Grand Lemps est définitivement déplacé à 150 mètres plus au sud, sur la rue de la Paix, au niveau du point d’apport volontaire :
Ligne(s) concernée(s)
VOI07 BEVENAIS-COLOMBE-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
CSA03 VOIRON-LE GRAND LEMPS-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
VOI04 LA COTE ST ANDRE-LE GRAND LEMPS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON