itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/10/2025

Infos transport en commun : L.T56, CSA03, VOI04 et VOI07 : arrêt « L’Hôpital » déplacé dès lundi 20 octobre

Perturbation

Jusqu'au 07/07/2026 - Cars Région

A compter du lundi 20 octobre

L’arrêt « L’Hopital » au Grand Lemps est définitivement déplacé à 150 mètres plus au sud, sur la rue de la Paix, au niveau du point d’apport volontaire :

arret-deplace.png

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VOI07 BEVENAIS-COLOMBE-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    • L'HOPITAL GRAND LEMPS (LE)
    vers APPRIEU / BEVENAIS / GRAND LEMPS (LE)
    • L'HOPITAL GRAND LEMPS (LE)

  • Car T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    • L'HOPITAL GRAND LEMPS (LE)
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    • L'HOPITAL GRAND LEMPS (LE)

  • Car CSA03 VOIRON-LE GRAND LEMPS-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
    • L'HOPITAL GRAND LEMPS (LE)

  • Car VOI04 LA COTE ST ANDRE-LE GRAND LEMPS-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    • L'HOPITAL GRAND LEMPS (LE)
    vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)
    • L'HOPITAL GRAND LEMPS (LE)
Voir toutes les infos trafic