Infos transport en commun : L.T56 : arrêts non desservis à Le Grand-Lemps du 20 au 31 octobre

Perturbation

Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Du 20 octobre au 31 octobre 2025

 

 

En raison de travaux sur la commune de Le Grand-Lemps, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Avenue de l’Europe », « l’Hôpital », « Bas colombe », « Eglise », « ERMAC Abri » et « La Gare », ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter :

✓ Pour commune de Le Grand-Lemps :

Dans le sens La Côte-Saint-André / Voiron, à l’arrêt « Place de château »

Dans le sens Voiron / la Côte-Saint-André, à l’arrêt « Gare »

✓ Pour la commune d’Apprieu :

• A l’arrêt « Route des Plaines »

 

Merci de votre compréhension

