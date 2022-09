Jusqu'au 08/07/2023 - Cars Région

La Côte-Saint-André - Voiron

Dès lundi 19 septembre 2022





Afin de solutionner un sureffectif, l'arrêt "Centre social" à Voiron ne sera plus desservi à 7h21 le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire et 7h29 le mercredi en direction de Voiron. La ligne T56 continuera de desservir la gare routière Sud à Voiron à ces horaires.

Pour les usagers descendant à l'arrêt "Centre Social" habituellement, nous vous invitons à vous reporter sur les lignes :

- VOI07 en descendant à l'arrêt Brameret à Voiron ; Horaires consultables ici : www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr

- VO71-VO73 du Pays Voironnais en descendant au collège Saint-Joseph à Voiron.

Horaires consultables ici : www.paysvoironnais.com

Merci de votre compréhension