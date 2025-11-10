itinisère

Infos transport en commun : L.T55 et VOI03 : modification ligne lundi 10 novembre

Perturbation

Jusqu'au 10/11/2025 - Cars Région

Lundi 10 novembre 2025

En raison de l’organisation de la foire de la Saint Martin sur la commune de Voiron :

  • L’arrêt « Centre Social » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Gare Routière Sud ».
  • Des retards seront à prévoir.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car VOI03 LA COTE ST ANDRE-ST ET.ST GEOIRS-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
