Infos transport en commun : L.T55 et VOI03 : modification ligne lundi 10 novembre
Perturbation
Lundi 10 novembre 2025
En raison de l’organisation de la foire de la Saint Martin sur la commune de Voiron :
- L’arrêt « Centre Social » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Gare Routière Sud ».
- Des retards seront à prévoir.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
VOI03 LA COTE ST ANDRE-ST ET.ST GEOIRS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS