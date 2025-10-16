itinisère

Infos transport en commun : L.T55, CSA04 : arrêt "Place de la République" à Rives desservi dès le 3 novembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du lundi 3 novembre 2025.

 

En raison de la fin des travaux sur la commune de Rives, les lignes reprennent leurs itinéraires habituels.

  • L’arrêt « Place de la République » à Rives sera de nouveau desservi à la place de l’arrêt « Collège Robert Desnos » aux mêmes horaires.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car CSA04 VOIRON-RENAGE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers CHARNECLES / VOIRON
