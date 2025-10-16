Infos transport en commun : L.T55, CSA04 : arrêt "Place de la République" à Rives desservi dès le 3 novembre
Perturbation
A compter du lundi 3 novembre 2025.
En raison de la fin des travaux sur la commune de Rives, les lignes reprennent leurs itinéraires habituels.
- L’arrêt « Place de la République » à Rives sera de nouveau desservi à la place de l’arrêt « Collège Robert Desnos » aux mêmes horaires.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
CSA04 VOIRON-RENAGE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers CHARNECLES / VOIRON