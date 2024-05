Jusqu'au 24/05/2024 - Cars Région

Du 22 au 24 mai 2024 inclus

Plusieurs arrêts non desservis

En raison d'une coupure de route sur la commune de Saint-Cassien, les arrêts "Centre Social" et "Croix Morin" à Voiron, "Le Royer", "Eglise" et "Maloza" à Saint-Cassien, " Lezardières Pont Autoroute", "Les Rivoires" et "6 Chemins" à Charnècles ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "Gare Routière" à Voiron ou "Bas Rives" à Rives.

Merci de votre compréhension