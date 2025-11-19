itinisère

Infos transport en commun : L.T54 : modification ligne dès jeudi 20 novembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès jeudi 20 novembre

Le départ 18h10 de la Cité Scolaire à La Côte-St-André (quai 13 devant le collège Jongkind) en direction de la gare routière de Beaurepaire circulant lundi, mardi et jeudi en période scolaire desservira l’arrêt « Mi-Plaine » à La Côte-St-André à 18h15.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
