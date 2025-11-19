Infos transport en commun : L.T54 : modification ligne dès jeudi 20 novembre
Perturbation
Dès jeudi 20 novembre
Le départ 18h10 de la Cité Scolaire à La Côte-St-André (quai 13 devant le collège Jongkind) en direction de la gare routière de Beaurepaire circulant lundi, mardi et jeudi en période scolaire desservira l’arrêt « Mi-Plaine » à La Côte-St-André à 18h15.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE