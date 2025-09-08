Jusqu'au 08/09/2025 - Cars Région

Les vendredi 05 septembre et lundi 08 septembre 2025

En raison de l'installation de la vogue annuelle sur la commune de Beaurepaire, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts "Centre Bourg" et "Gare Routière" ne seront pas desservis sur les services suivants :

• Départ de 07h05 de La Côte-Saint-André

• Départs de 07h35, 07h45 et 07h50 de Beaurepaire.

• Départ de 16h45 de Saint-Siméon-de-Bressieux en direction de Beaurepaire.

• Départ de 17h45 de Beaurepaire.

Merci de vous reporter sur l'arrêt "Collège Jacques Brel" à Beaurepaire.

Merci de votre compréhension