Infos transport en commun : L.T53, VIE01 et VIE08 : arrêt "Mairie" déplacé du 3 novembre au 30 juin 2026
Perturbation
Du lundi 3 novembre au mardi 30 juin 2026
En raison de travaux sur la commune de Roussillon, l’arrêt « Maire » ne pourra pas être desservi et sera déplacé rue des Arnaudes à Roussillon comme suit.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
-
VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
-
T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE