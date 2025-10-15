itinisère

Infos transport en commun : L.T53, VIE01 et VIE08 : arrêt "Mairie" déplacé du 3 novembre au 30 juin 2026

Perturbation

Jusqu'au 30/06/2026 - Cars Région

Du lundi 3 novembre au mardi 30 juin 2026

En raison de travaux sur la commune de Roussillon, l’arrêt « Maire » ne pourra pas être desservi et sera déplacé rue des Arnaudes à Roussillon comme suit.

deplacement-arret.png

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)
  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
