Infos transport en commun : L.T53, VIE01 et VIE08 : arrêt déplacé en raison de travaux jusqu'au 6 février
Travaux
Du lundi 2 au vendredi 6 février 2026
En raison de travaux sur la commune de Roussillon, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Place République » ne sera pas desservi, uniquement dans le sens SaintRomain-en-Gal -> Roussillon (Nord/Sud) et sera reporté à l’arrêt provisoire situé sur la rue Anatole France.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
-
VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)
-
T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY