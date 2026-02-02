- Cars Région

Du lundi 2 au vendredi 6 février 2026

En raison de travaux sur la commune de Roussillon, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Place République » ne sera pas desservi, uniquement dans le sens SaintRomain-en-Gal -> Roussillon (Nord/Sud) et sera reporté à l’arrêt provisoire situé sur la rue Anatole France.

Merci de votre compréhension