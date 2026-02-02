itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 02/02/2026

Infos transport en commun : L.T53, VIE01 et VIE08 : arrêt déplacé en raison de travaux jusqu'au 6 février

Travaux

- Cars Région

Du lundi 2 au vendredi 6 février 2026

 

En raison de travaux sur la commune de Roussillon, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Place République » ne sera pas desservi, uniquement dans le sens SaintRomain-en-Gal -> Roussillon (Nord/Sud) et sera reporté à l’arrêt provisoire situé sur la rue Anatole France.

l-t53-vie01-vie08-travaux-fevrier-2026.png

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
Voir toutes les infos trafic