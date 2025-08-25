itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 25/08/2025

Infos transport en commun : L.T53 et ROU03: arrêt non desservi du 1er au 19 septembre

Travaux

- Cars Région

Du lundi 1er septmbre au vendredi 19 septembre 

En raison de travaux d'amménagement d’une liaison mode doux sur la commune de Salaise Sur Sanne, la rue du 11 novembre sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations.

L’arrêt « Foyer Laurent Bouvier » ne pourra pas être desservi et sera reporté à l’arrêt provisoire de la ligne A du réseau Le 37, situé rue du 19 mars 1962.

Des retards seront également possibles du fait de la déviation.

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / JARCIEU

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
Voir toutes les infos trafic