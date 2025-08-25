- Cars Région

Du lundi 1er septmbre au vendredi 19 septembre

En raison de travaux d'amménagement d’une liaison mode doux sur la commune de Salaise Sur Sanne, la rue du 11 novembre sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations.

L’arrêt « Foyer Laurent Bouvier » ne pourra pas être desservi et sera reporté à l’arrêt provisoire de la ligne A du réseau Le 37, situé rue du 19 mars 1962.

Des retards seront également possibles du fait de la déviation.

Merci de votre compréhension