Infos transport en commun : L.T53 et ROU03: arrêt non desservi du 1er au 19 septembre
Travaux
Du lundi 1er septmbre au vendredi 19 septembre
En raison de travaux d'amménagement d’une liaison mode doux sur la commune de Salaise Sur Sanne, la rue du 11 novembre sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations.
L’arrêt « Foyer Laurent Bouvier » ne pourra pas être desservi et sera reporté à l’arrêt provisoire de la ligne A du réseau Le 37, situé rue du 19 mars 1962.
Des retards seront également possibles du fait de la déviation.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / JARCIEU
-
T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY