Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dès lundi 3 février 2025

Le départ de 7h45 de l'Etablissement Jeanne d'Arc au Péage-de-Roussillon en direction du collège de Salaise-sur-Sanne circulant le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en période scolaire ne dessert plus les arrêts « Place de la République» et « Vercruysse - Cités » à Roussillon de manière définitive.

Les usagers sont invités à se reporter sur le départ de 8h05 de l'arrêt « Vercruysse - Cités » à Roussillon en direction du collège de Salaise-sur-Sanne.

Merci de votre compréhension.