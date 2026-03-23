Infos transport en commun : L.T53 : Arrêt non desservi du 31 mars au 8 avril
Perturbation
Du mardi 31 mars au mercredi 08 avril 2026
En raison de l’organisation de la vogue annuelle sur la commune de Agnin, la rue des Enfants sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
- L’arrêt « Village » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Route du Stade » ou « carrefour D51 La Forêt » sur les services suivants :
o Départ de 07h10 de Agnin→Le-Péage-de-Roussillon
o Départ de 08h03 de Agnin→Salaise-sur-Sanne
o Départ de 16h00 de Salaise-sur-Sanne→Agnin
o Départ de 16h50 de Saint-Maurice-l’Exil→Agnin
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY