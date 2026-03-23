Jusqu'au 08/04/2026 - Cars Région

Du mardi 31 mars au mercredi 08 avril 2026

En raison de l’organisation de la vogue annuelle sur la commune de Agnin, la rue des Enfants sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

- L’arrêt « Village » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Route du Stade » ou « carrefour D51 La Forêt » sur les services suivants :

o Départ de 07h10 de Agnin→Le-Péage-de-Roussillon

o Départ de 08h03 de Agnin→Salaise-sur-Sanne

o Départ de 16h00 de Salaise-sur-Sanne→Agnin

o Départ de 16h50 de Saint-Maurice-l’Exil→Agnin

Merci de votre compréhension