itinisère

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Date d'impression : 23/03/2026

Infos transport en commun : L.T53 : Arrêt non desservi du 31 mars au 8 avril

Perturbation

Jusqu'au 08/04/2026 - Cars Région

Du mardi 31 mars au mercredi 08 avril 2026

En raison de l’organisation de la vogue annuelle sur la commune de Agnin, la rue des Enfants sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

-  L’arrêt « Village » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Route du Stade » ou « carrefour D51 La Forêt » sur les services suivants :

o Départ de 07h10 de Agnin→Le-Péage-de-Roussillon
o Départ de 08h03 de Agnin→Salaise-sur-Sanne
o Départ de 16h00 de Salaise-sur-Sanne→Agnin
o Départ de 16h50 de Saint-Maurice-l’Exil→Agnin

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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