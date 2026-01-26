itinisère

Infos transport en commun : L.T52, VIE09 et VIE12 : arrêt "Le Trente" non desservi du 13 janvier au 31 mars

Perturbation

Jusqu'au 31/03/2026 - Cars Région

Du mardi 13 janvier au mardi 31 mars 2026.

 

En raison de travaux d’enfouissement des réseaux secs sur l’Avenue Général Leclerc à Vienne, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Le Trente » ne sera pas desservi et sera reporté aux arrêts « Parmentier » ou « Denfert-Rochereau » à Vienne (arrêts du réseau L’va, exceptionnellement desservis) uniquement dans le sens Vienne -> Beaurepaire/Oytier-St-Oblas.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME

  • Car T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers VIENNE
    vers BEAUREPAIRE

  • Car VIE12 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
