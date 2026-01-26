Jusqu'au 31/03/2026 - Cars Région

Du mardi 13 janvier au mardi 31 mars 2026.

En raison de travaux d’enfouissement des réseaux secs sur l’Avenue Général Leclerc à Vienne, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Le Trente » ne sera pas desservi et sera reporté aux arrêts « Parmentier » ou « Denfert-Rochereau » à Vienne (arrêts du réseau L’va, exceptionnellement desservis) uniquement dans le sens Vienne -> Beaurepaire/Oytier-St-Oblas.

Merci de votre compréhension