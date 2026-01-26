Infos transport en commun : L.T52, VIE09 et VIE12 : arrêt "Le Trente" non desservi du 13 janvier au 31 mars
Perturbation
Du mardi 13 janvier au mardi 31 mars 2026.
En raison de travaux d’enfouissement des réseaux secs sur l’Avenue Général Leclerc à Vienne, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « Le Trente » ne sera pas desservi et sera reporté aux arrêts « Parmentier » ou « Denfert-Rochereau » à Vienne (arrêts du réseau L’va, exceptionnellement desservis) uniquement dans le sens Vienne -> Beaurepaire/Oytier-St-Oblas.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME
T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers VIENNE
vers BEAUREPAIRE
VIE12 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN