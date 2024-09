Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dès mercredi 18 septembre 2024

En raison de retards, les horaires sont adaptés de la manière suivante le mercredi matin :

-le départ de 7h45 de l’arrêt « La Feyta » à Montseveroux en direction du collège Jacques Brel à Beaurepaire est décalé de 5 minutes et fixé à 7h50.

Les arrêts « Les Paillères » et « Le Grand Chemin » seront desservis sur ce départ à 8h12 et 8h13.

-le départ de 7h47 de l’arrêt « Bourg » à Primarette en direction du collège Jacques Brel ne dessert plus les arrêts « Les Paillères » et « Le Grand Chemin » à Beaurepaire . Les arrêts « Route de Jarcieu » et « Grange Robert » seront desservis sur ce départ à 8h08 et 8h10.

Merci de votre compréhension.