Dès lundi 6 novembre 2023

En raison de retards récurrents, le départ de 6h57 de la Place Hector Berlioz à La Côte-Saint-André en direction de Grenoble circulantle lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en période scolaire et période de vacances scolaires est avancé et fixé à 6h50.

Les horaires sont modifiés comme suit :

Merci de votre compréhension.