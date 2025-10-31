itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 13/10/2025

Infos transport en commun : L.T51 : arrêts non desservis à Le Grand-Lemps du 20 au 31 octobre

Perturbation

Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Du 20 octobre au 31 octobre 2025

 

En raison de travaux sur la commune de Le Grand-Lemps, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

Les arrêts « ERMAC Abri » et « Espace Commercial Bièvre Dauphiné », ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter :

✓ Pour la commune de Le Grand-Lemps :

Dans le sens La Côte-Saint-André / Voiron, à l’arrêt « Place de château »

Dans le sens Voiron / La Côte-Saint-André, à l’arrêt « Gare »

✓ Pour la commune de Rives :

• A l’arrêt « P+R Bièvre Dauphiné »

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
Voir toutes les infos trafic