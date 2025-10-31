Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Du 20 octobre au 31 octobre 2025

En raison de travaux sur la commune de Le Grand-Lemps, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

Les arrêts « ERMAC Abri » et « Espace Commercial Bièvre Dauphiné », ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter :

✓ Pour la commune de Le Grand-Lemps :

• Dans le sens La Côte-Saint-André / Voiron, à l’arrêt « Place de château »

• Dans le sens Voiron / La Côte-Saint-André, à l’arrêt « Gare »

✓ Pour la commune de Rives :

• A l’arrêt « P+R Bièvre Dauphiné »

Merci de votre compréhension