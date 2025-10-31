Infos transport en commun : L.T51 : arrêts non desservis à Le Grand-Lemps du 20 au 31 octobre
Perturbation
Du 20 octobre au 31 octobre 2025
En raison de travaux sur la commune de Le Grand-Lemps, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
Les arrêts « ERMAC Abri » et « Espace Commercial Bièvre Dauphiné », ne seront pas desservis.
Merci de vous reporter :
✓ Pour la commune de Le Grand-Lemps :
• Dans le sens La Côte-Saint-André / Voiron, à l’arrêt « Place de château »
• Dans le sens Voiron / La Côte-Saint-André, à l’arrêt « Gare »
✓ Pour la commune de Rives :
• A l’arrêt « P+R Bièvre Dauphiné »
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)