Infos transport en commun : L.T50, T55, MOI02 : arrêt non desservi le vendredi 12 decembre
Perturbation
Le vendredi 12 décembre 2025 à partir de 18h00.
En raison de l’organisation d’un défilé de tracteurs lumineux sur la commune de Saint Etienne-de-Saint-Geoirs et le stationnement des tracteurs sur le parking de la Gare routière, des perturbations sont attendues sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Gare Routière » ne sera pas desservi, merci de vous reporter à l’arrêt « Parking Relais Mandrin » à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, exceptionnellement desservi.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
-
T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
MOI02 ST SIMEON DE BRESSIEUX-IZEAUX-MOIRANS Cars Régionvers MOIRANS / VOREPPE
vers IZEAUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX