Infos transport en commun : L.T50, T55, MOI02 : arrêt non desservi le vendredi 12 decembre

Perturbation

Jusqu'au 12/12/2025 - Cars Région

Le vendredi 12 décembre 2025 à partir de 18h00.

 En raison de l’organisation d’un défilé de tracteurs lumineux sur la commune de Saint Etienne-de-Saint-Geoirs et le stationnement des tracteurs sur le parking de la Gare routière, des perturbations sont attendues sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Gare Routière » ne sera pas desservi, merci de vous reporter à l’arrêt « Parking Relais Mandrin » à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, exceptionnellement desservi.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car MOI02 ST SIMEON DE BRESSIEUX-IZEAUX-MOIRANS Cars Région

    vers MOIRANS / VOREPPE
    vers IZEAUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
