Jusqu'au 12/12/2025 - Cars Région

Le vendredi 12 décembre 2025 à partir de 18h00.

En raison de l’organisation d’un défilé de tracteurs lumineux sur la commune de Saint Etienne-de-Saint-Geoirs et le stationnement des tracteurs sur le parking de la Gare routière, des perturbations sont attendues sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Gare Routière » ne sera pas desservi, merci de vous reporter à l’arrêt « Parking Relais Mandrin » à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, exceptionnellement desservi.

Merci de votre compréhension