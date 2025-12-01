itinisère

Date d'impression : 05/11/2025

Infos transport en commun : L.T50, T55, CSA04, CSA05, MOI02, RIV03, SSB05, VOI03 : modification d'arrêt

Perturbation

Jusqu'au 19/12/2025 - Cars Région

Du mercredi 12 novembre au vendredi 19 décembre 2025.

En raison de travaux d’arrachage de haies et construction d’un mur à Izeaux, la rue Pascal sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « République » sera déplacé rue de Sully

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car RIV03 IZEAUX-BEAUCROISSANT-RIVES COLLEGE Cars Région

    vers RIVES
    vers IZEAUX

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car CSA05 LA COTE ST ANDRE-ST ETIENNE-IZEAUX Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
    vers IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SILLANS

  • Car MOI02 ST SIMEON DE BRESSIEUX-IZEAUX-MOIRANS Cars Région

    vers MOIRANS / VOREPPE
    vers IZEAUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

  • Car SSB05 ST SIMEON DE BRESSIEUX-MOIRANS Cars Région

    vers MOIRANS

  • Car CSA04 VOIRON-RENAGE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers CHARNECLES / VOIRON

  • Car VOI03 LA COTE ST ANDRE-ST ET.ST GEOIRS-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
