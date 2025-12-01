Infos transport en commun : L.T50, T55, CSA04, CSA05, MOI02, RIV03, SSB05, VOI03 : modification d'arrêt
Perturbation
Du mercredi 12 novembre au vendredi 19 décembre 2025.
En raison de travaux d’arrachage de haies et construction d’un mur à Izeaux, la rue Pascal sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « République » sera déplacé rue de Sully
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
RIV03 IZEAUX-BEAUCROISSANT-RIVES COLLEGE Cars Régionvers RIVES
vers IZEAUX
T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
CSA05 LA COTE ST ANDRE-ST ETIENNE-IZEAUX Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
vers IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SILLANS
MOI02 ST SIMEON DE BRESSIEUX-IZEAUX-MOIRANS Cars Régionvers MOIRANS / VOREPPE
vers IZEAUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
SSB05 ST SIMEON DE BRESSIEUX-MOIRANS Cars Régionvers MOIRANS
CSA04 VOIRON-RENAGE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers CHARNECLES / VOIRON
VOI03 LA COTE ST ANDRE-ST ET.ST GEOIRS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS