Jusqu'au 17/04/2026 - Cars Région

Du mardi 7 avril au vendredi 17 avril 2026.

En raison de travaux d’aménagement sur la commune de Saint-Barthélemy, la route de Grenoble sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• Les arrêts « Le Pont Rouge » à Penol, « Eglise » et « Lacras » à Saint-Barthélemy, ainsi que « Centre Bourg » à Beaurepaire ne seront pas desservis. Ils seront reportés aux arrêts « Le Content » à Penol et « Gare Routière » à Beaurepaire.

Merci de votre compréhension