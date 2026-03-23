itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 23/03/2026

Infos transport en commun : L.T50 T54 : arrêts non desservis à St-Barthélémy et Beaurepaire du 7 au 17 avriv

Perturbation

Jusqu'au 17/04/2026 - Cars Région

Du mardi 7 avril au vendredi 17 avril 2026.

 

En raison de travaux d’aménagement sur la commune de Saint-Barthélemy, la route de Grenoble sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• Les arrêts « Le Pont Rouge » à Penol, « Eglise » et « Lacras » à Saint-Barthélemy, ainsi que « Centre Bourg » à Beaurepaire ne seront pas desservis. Ils seront reportés aux arrêts « Le Content » à Penol et « Gare Routière » à Beaurepaire.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
Voir toutes les infos trafic