Infos transport en commun : L.T50 : modification horaire dès jeudi 9 octobre
Perturbation
Dès jeudi 9 octobre 2025
En raison de retards, un horaire de départ de la ligne est avancé.
- Le départ de 7h05 de la gare routière de Grenoble en direction de la gare routière de Beaurepaire circulant la semaine en période scolaire et période de vacances scolaires est avancé de 7 minutes et fixé à 6h58.
- Les horaires de passages sont également modifiés et définis comme suit :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX