Infos transport en commun : L.T50 : modification horaire dès jeudi 9 octobre

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

Dès jeudi 9 octobre 2025

 

En raison de retards, un horaire de départ de la ligne est avancé.

  • Le départ de 7h05 de la gare routière de Grenoble en direction de la gare routière de Beaurepaire circulant la semaine en période scolaire et période de vacances scolaires est avancé de 7 minutes et fixé à 6h58.
  • Les horaires de passages sont également modifiés et définis comme suit :

 

t50-modif-horaire.JPG

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
