Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès vendredi 5 septembre

Dès ce vendredi 5 septembre sur la ligne T50, le service au départ de la « Gare Routière » de Grenoble à 16h50 ne circule pas le mercredi. Il circule néanmoins les autres jours de la semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Le calculateur d’itinéraire est à jour, merci de le consulter pour vérifier vos trajets.

Merci de votre compréhension