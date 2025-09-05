Infos transport en commun : L.T50 : modification fiche horaire dès le 5 septembre
Perturbation
Dès vendredi 5 septembre
Dès ce vendredi 5 septembre sur la ligne T50, le service au départ de la « Gare Routière » de Grenoble à 16h50 ne circule pas le mercredi. Il circule néanmoins les autres jours de la semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
- Le calculateur d’itinéraire est à jour, merci de le consulter pour vérifier vos trajets.
Merci de votre compréhension
