Jusqu'au 12/12/2022 - Cars Région

Les 09 et 12 décembre 2022

Arrêts "Eglise" et "Place Cardinale" à Renage non desservis.

En raison de travaux sur la commune de Renage, les arrêts "Eglise" et "Place Cardinale" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "La Croze" à Renage.

Merci de votre compréhension.