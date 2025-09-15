Infos transport en commun : L.T50 et T55 : arrêts non desservis du jeudi 11 au lundi 15 septembre inclus
Perturbation
Du jeudi 11 septembre au lundi 15 septembre 2025 inclus
Arrêts « Champ de Foire » et « Croix Saint Georges » non desservis
En raison de la foire de Beaucroissant, la route départementale 519A sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
- Les arrêts « Champ de Foire » et « Croix Saint Georges » ne pourront pas être desservis.
- Ils seront reportés à l'arrêt provisoire « Pont De Champ » situé sur la RD1085, comme indiqué ci-dessous :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
-
T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON