Jusqu'au 15/09/2025 - Cars Région

Du jeudi 11 septembre au lundi 15 septembre 2025 inclus

Arrêts « Champ de Foire » et « Croix Saint Georges » non desservis

En raison de la foire de Beaucroissant, la route départementale 519A sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Champ de Foire » et « Croix Saint Georges » ne pourront pas être desservis.

Ils seront reportés à l'arrêt provisoire « Pont De Champ » situé sur la RD1085, comme indiqué ci-dessous :

Merci de votre compréhension.