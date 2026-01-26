itinisère

Infos transport en commun : L.T50 et T54 : arrêts non desservis à Saint-Barthélemy du 9 au 20 février

Perturbation

Jusqu'au 20/02/2026 - Cars Région

Du lundi 09 février 2026 au vendredi 20 février

En raison de travaux d’aménagement sur la commune de Saint-Barthélemy, les arrêts « Le Pont Rouge » à Penol, « Eglise » et « Lacras » à Saint-Barthélemy, ainsi que « Centre Bourg » à Beaurepaire ne seront pas desservis.

Ils seront reportés aux arrêts « Le Content » à Penol et « Gare Routière » à Beaurepaire.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
