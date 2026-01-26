Infos transport en commun : L.T50 et T54 : arrêts non desservis à Saint-Barthélemy du 9 au 20 février
Perturbation
Du lundi 09 février 2026 au vendredi 20 février
En raison de travaux d’aménagement sur la commune de Saint-Barthélemy, les arrêts « Le Pont Rouge » à Penol, « Eglise » et « Lacras » à Saint-Barthélemy, ainsi que « Centre Bourg » à Beaurepaire ne seront pas desservis.
Ils seront reportés aux arrêts « Le Content » à Penol et « Gare Routière » à Beaurepaire.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
-
T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX