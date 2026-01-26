Jusqu'au 20/02/2026 - Cars Région

Du lundi 09 février 2026 au vendredi 20 février

En raison de travaux d’aménagement sur la commune de Saint-Barthélemy, les arrêts « Le Pont Rouge » à Penol, « Eglise » et « Lacras » à Saint-Barthélemy, ainsi que « Centre Bourg » à Beaurepaire ne seront pas desservis.

Ils seront reportés aux arrêts « Le Content » à Penol et « Gare Routière » à Beaurepaire.

Merci de votre compréhension.