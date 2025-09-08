Jusqu'au 08/09/2025 - Cars Région

Du 04 septembre à 12h00 au 08 septembre 2025

En raison de l'installation de la vogue annuelle sur la commune de Beaurepaire, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.

La ligne est déviée et les arrêts "Eglise" à Saint-Barthélemy et "Le Pont Rouge" à Pajay ne seront pas desservis, uniquement dans le sens Beaurepaire -> Grenoble.

Merci de vous reporter sur les arrêts "Gare routière" à Beaurepaire et "Le Content" à Penol.

Merci de votre compréhension