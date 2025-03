Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

A compter du dimanche 30 mars et jusq'à fin cotobre 2025

Arrêts non desservis à Grenoble le dimanche soir

En raison des travaux de nuit sur le pont d’Oxford et de la fermeture de la bretelle permettant d’accéder à la presqu’île :

Le service au départ de Beaurepaire à 19h15 et en direction de Grenoble circulant les dimanches et jours fériés ne desservira pas les arrêts « Oxford », « Marie-Louise Paris » et « Durant Savoyat » à Grenoble ne seront pas desservis.

Merci pour votre compréhension.