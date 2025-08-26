Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025

Arrêts "Centre Social" et "Général Leclerc" à Voiron

Non desservis

En raison de l'arrivée de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur la commune de Voiron, les arrêts "Centre Social" et "Général Leclerc" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur l'arrêt "Gare Routière Sud" à Voiron.

Merci de votre compréhension