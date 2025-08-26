Infos transport en commun : L.T43 : arrêts non desservis à Voiron mardi 26 août
Perturbation
Le mardi 26 août 2025
Arrêts "Centre Social" et "Général Leclerc" à Voiron
Non desservis
En raison de l'arrivée de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur la commune de Voiron, les arrêts "Centre Social" et "Général Leclerc" ne seront pas desservis.
Merci de vous reporter sur l'arrêt "Gare Routière Sud" à Voiron.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers LES ABRETS