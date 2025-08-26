itinisère

Infos transport en commun : L.T43 : arrêts non desservis à Voiron mardi 26 août

Perturbation

Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025
Arrêts "Centre Social" et "Général Leclerc" à Voiron 
Non desservis

 

En raison de l'arrivée de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur la commune de Voiron, les arrêts "Centre Social" et "Général Leclerc" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur l'arrêt "Gare Routière Sud" à Voiron.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers LES ABRETS
