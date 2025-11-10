Infos transport en commun : L.T43 : arrêts non desservis à Voiron lundi 10 novembre
Perturbation
Le lundi 10 novembre 2025
En raison de l’organisation de la foire de la Saint-Martin sur la commune de Voiron, des rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Pôle de Vouise », « Centre Social » et « Général Leclerc » ne pourront être desservis et seront reporté aux arrêts « L’Agnelas » ou « Gare Routière Sud ».
Des retards seront à prévoir.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
- POLE DE VOUISE VOIRON
- CENTRE SOCIAL VOIRON
- GENERAL LECLERC VOIRON
